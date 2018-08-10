Keşiş okulundan çıktı, yaşadığı değişim olay yarattı

Mimi Tao isimli genç 12 yaşındayken sadece erkeklerin olduğu bir keşiş okuluna yazıldı.
Birkaç yıl içinde okulu terk eden ve büyük değişim geçiren Mimi Tao'nun son hali şaşkına çevirdi.

Keşiş okulundan çıktı, yaşadığı değişim olay yarattı

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