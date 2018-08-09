Kim Milyoner Olmak İster'de, ilk soruda elenen 12 yarışmacı
Zaman zaman dikkatsizlik, zaman zaman heyecan, zaman zaman da kendine aşırı özgüven dolayısıyla ilk soruda elenen yarışmacılar için hayal kırıklığı da gerçekten büyük oluyor.
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