10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, 'Kader' dediler!

ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı.
ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı.
10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, 'Kader' dediler!

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