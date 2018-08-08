10 aylık kızlarını açlıktan öldürdüler, 'Kader' dediler!
ABD'de ikisi de 27 yaşında olan Seth Welch ve Tatiana Fusari çifti duyanların kanını donduracak bir olaya imza attı.
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