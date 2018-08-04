Geçmişten günümüze kaybolmuş 10 meslek

Teknolojinin gelişmesiyle meslekler de değişti. İşte geçmişte var olan ancak bugün olmayan meslekler...
1. Alarm İnsanlar
Geçmişten günümüze kaybolmuş 10 meslek

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