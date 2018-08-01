Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı

18 yaşındaki Pamela Lara, beraber büyüdüğü abisinin öz kardeşi olmadığını öğrendi. Abisinin olay üzerine kardeşine yazdığı duygusal mektup ise olay oldu...
ABD'nin Texas eyaletinde 18 yaşındaki bir dansçı olan Pamela Lara, yıllardır aynı evde yaşadığı 'abisinin' öz kardeşi olmadığını öğrendi.
Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı

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