Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı
18 yaşındaki Pamela Lara, beraber büyüdüğü abisinin öz kardeşi olmadığını öğrendi. Abisinin olay üzerine kardeşine yazdığı duygusal mektup ise olay oldu...
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Öz kardeşi olmadığını öğrenince yazdığı mektup sosyal medyayı sarstı
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