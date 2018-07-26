Uçakta uyudu, cinsel saldırıya uğradı!

23 yaşındaki kadın, Los Angeles'a giden Delta uçağında uyurken cinsel saldırıya uğradı. Koltuk komşusu olan saldırganı kabin ekibine rapor etmesine rağmen, adam aldırış etmeden uçaktan inip gitti.
Moda tasarımcısı Delany Luh adlı yolcu, 16 Haziran'da Chicago'daki bir arkadaşını ziyaretten dönerken, LAX'e giden uçakta uykuya daldığını söyledi. 2 Saat süren uçuşta iki erkek yolcunun arasında oturan kadın, aniden birisinin bacaklarına dokunduğunu hissetti.
Uçakta uyudu, cinsel saldırıya uğradı!

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