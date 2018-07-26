Uçakta uyudu, cinsel saldırıya uğradı!
23 yaşındaki kadın, Los Angeles'a giden Delta uçağında uyurken cinsel saldırıya uğradı. Koltuk komşusu olan saldırganı kabin ekibine rapor etmesine rağmen, adam aldırış etmeden uçaktan inip gitti.
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