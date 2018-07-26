Tayvanlı sanatçıdan inanılmaz minyatürler
Tayvanlı sanatçı Hank Cheng, son günlerde sosyal medyada büyük popülerlik kazanan oldukça etkileyici ve gerçekçi minyatür modeller yapıyor.
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