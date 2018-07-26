Tayvanlı sanatçıdan inanılmaz minyatürler

Tayvanlı sanatçı Hank Cheng, son günlerde sosyal medyada büyük popülerlik kazanan oldukça etkileyici ve gerçekçi minyatür modeller yapıyor.

Cheng’un üç yıl önce yaptığı ilk minyatür model, Japonya’da çalışırken ziyaret ettiği bir restoranla ilgiliydi. İç mimar Cheng, sınırlarını daha küçük modeller oluşturarak zorlamaya çalışıyor. Yapıtlarıyla birçok uluslararası yarışmada yer aldı ancak kendisi için en önemli ödülün, ortaya bir sanat ürünü çıkartmak ve birileri tarafından takdir edilmek olduğunu söylüyor.

