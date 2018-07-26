Yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler
Her zaman kullandığınız yiyeceklerin dünya üzerinde farklı şekilde kullandıklarını ve farklı yetiştirme koşulları olduklarını biliyor muydunuz? Tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili birazdan vereceğimiz bilgileri öğrendikten sonra çok şaşıracaksınız.
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