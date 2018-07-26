Yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler

Her zaman kullandığınız yiyeceklerin dünya üzerinde farklı şekilde kullandıklarını ve farklı yetiştirme koşulları olduklarını biliyor muydunuz? Tükettiğiniz yiyeceklerle ilgili birazdan vereceğimiz bilgileri öğrendikten sonra çok şaşıracaksınız.
İşte her zaman tükettiğiniz yiyeceklerin daha önce hiç duymadığınız kullanım alanları…

Ketçap
Eskiden ishal ilacı olarak satılıyormuş.
Yiyecekler hakkında şaşırtan bilgiler

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