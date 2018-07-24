Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi

45 yaşındaki Olga Budunova, 'Oyuncak çocuk' lakaplı, 21 yaşındaki sevgilisi Dmitry Luchin, tarafından vahşice öldürüldü.
21 yaşındaki Rus Dmitry Luchin, durmadan cinayetler hakkında yayınlar okuduktan sonra adeta bir yamyam ve vampire dönüştü.
Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi

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