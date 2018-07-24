Sevgilisini öldürdükten sonra beynini yedi
45 yaşındaki Olga Budunova, 'Oyuncak çocuk' lakaplı, 21 yaşındaki sevgilisi Dmitry Luchin, tarafından vahşice öldürüldü.
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