Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar
Dünyanın en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.
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Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar
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