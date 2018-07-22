Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Dünyanın en uzun horon halkasını oluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, bu yıl düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde aynı anda 68 ev kadının yaptığı muhlama ile yeni bir rekora imza attı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 17'nci Kadırga Şenlikleri'nde 'muhlama rekoru' denemesi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen muhlama yapma rekor denemesi İznik Gölü Orhangazi sahilindeki festival alanında gerçekleştirildi.
Aynı anda 68 ocakta muhlama yaparak rekor kırdılar

Çok Görüntülenenler

Yaşam