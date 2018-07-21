Bahçesindeki delikten şüphelendi; kazdıktan sonra...
Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
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Bahçesindeki delikten şüphelendi; kazdıktan sonra...
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