Bahçesindeki delikten şüphelendi; kazdıktan sonra...

Arka bahçesindeki gizemli deliği gören adam önce bu deliğin bu kadar derin olduğunu düşünmedi.
Daha sonra deliğin çevresinin kolayca aşındığını gören adam bir süre sonra gözlerine inanamadı.
Bahçesindeki delikten şüphelendi; kazdıktan sonra...

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