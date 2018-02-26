Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı ara vermeden başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
Beşiktaş'ta Fenerbahçe hazırlığı ara vermeden başladı

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