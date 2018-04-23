İşte Arda Turan'ın yeni adresi!
Arda Turan'ın sezonu sonu Barcelona'dan ayrılacak olması artık bir sır değil. İşte Arda Turan'ın yeni takımı.
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