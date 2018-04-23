İşte Arda Turan'ın yeni adresi!

Arda Turan'ın sezonu sonu Barcelona'dan ayrılacak olması artık bir sır değil. İşte Arda Turan'ın yeni takımı.
Arda Turan'ın sezonu sonu Barcelona'dan ayrılacak olması artık bir sır değil. İşte Arda Turan'ın yeni takımı.
İşte Arda Turan'ın yeni adresi!

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