11 yaşındaki Türk balerinden büyük başarı

Türk balerin Yasemin Kayabay, 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’nda üçüncü olarak, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı.
Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - 21-26 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’na kabul edilen ve 11-14 yaş kategorisinde A grubunun en genç yarışmacısı olan 11 yaşındaki Yasemin Kayabay, klasik bale kategorisi olan 1. turda “Fairy Doll - Taş Bebek Perisi” varyasyonunu başarı ile sergileyip 2. tura yükseldi.
11 yaşındaki Türk balerinden büyük başarı

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