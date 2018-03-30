11 yaşındaki Türk balerinden büyük başarı
Türk balerin Yasemin Kayabay, 2018 Uluslararası Tallinn Bale Yarışması’nda üçüncü olarak, bale dünyasının en prestijli yarışmalarından “YAGP 2018”in New York’taki finaline katılmaya hak kazandı.
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