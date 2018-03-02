Derbide ortalık karıştı! Quaresma'nın çıldırdığı anlar

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Quaresma'nın çılgına döndüğü anlar.
Derbide ortalık karıştı! Quaresma'nın çıldırdığı anlar
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