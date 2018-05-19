Muharrem İnce'nin Samsun mitinginden kareler
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Samsun mitinginde vatandaşlara seslendi. İnce mitingde hediye edilen bisiklete bindi.
Çok Görüntülenenler
-
Meral Akşener gençlerle Anıtkabir'e çıkarma yaptı
-
Muharrem İnce'nin Samsun mitinginden kareler
-
Muharrem İnce 'Gelecek Bildirgesi'ni açıkladı
-
Muharrem İnce Samsun Havaalanı'nda coşkulu karşılama
-
Muharrem İnce, Avcılar'da iftar yemeğine katıldı
-
Muharrem İnce'nin Tekirdağ mitinginden kareler
-
Miting alanı boş kaldı: Okuldan öğrencileri getirdiler
-
Muharrem İnce'ye Muratlı'da yoğun ilgi
-
Muharrem İnce'nin Kırklareli mitinginden kareler
-
Muharrem İnce'nin Çorum mitinginden renkli kareler