Muharrem İnce Samsun Havaalanı'nda coşkulu karşılama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 19 Mayıs'ta Samsun Havaalanı'nda çiçekler ve halaylarla karşılandı. CHP'li İnce karşılamada halay da çekti.
Muharrem İnce Samsun Havaalanı'nda coşkulu karşılama

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