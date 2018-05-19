Muharrem İnce Samsun Havaalanı'nda coşkulu karşılama
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 19 Mayıs'ta Samsun Havaalanı'nda çiçekler ve halaylarla karşılandı. CHP'li İnce karşılamada halay da çekti.
Çok Görüntülenenler
-
Muharrem İnce 'Gelecek Bildirgesi'ni açıkladı
-
Muharrem İnce Samsun Havaalanı'nda coşkulu karşılama
-
Muharrem İnce, Avcılar'da iftar yemeğine katıldı
-
Muharrem İnce'nin Tekirdağ mitinginden kareler
-
Miting alanı boş kaldı: Okuldan öğrencileri getirdiler
-
Muharrem İnce'ye Muratlı'da yoğun ilgi
-
Muharrem İnce'nin Kırklareli mitinginden kareler
-
Muharrem İnce'nin Çorum mitinginden renkli kareler
-
Muharrem İnce'nin Amasya mitinginden kareler
-
Muharrem İnce'nin Niğde mitinginden kareler