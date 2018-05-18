Muharrem İnce'nin Tekirdağ mitinginden kareler
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi.
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