Muharrem İnce'nin Tekirdağ mitinginden kareler

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ'da vatandaşlara seslendi.
Muharrem İnce'nin Tekirdağ mitinginden kareler
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