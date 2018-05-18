Muharrem İnce'ye Muratlı'da yoğun ilgi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Tekirdağ mitingine karayolu ile giderken Muratlı halkının yoğun ilgisi ile karşılaştı.
Muharrem İnce'ye Muratlı'da yoğun ilgi

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