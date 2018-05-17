Muharrem İnce'nin Çorum mitinginden renkli kareler

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Çorum Mitinginde konuştu
Muharrem İnce'nin Çorum mitinginden renkli kareler

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