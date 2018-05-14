Kılıçdaroğlu Mersin İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı
Kılıçdaroğlu Mersin İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışını yaptı
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