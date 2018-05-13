Muharrem İnce, 301 madenci için düzenlenen anma yürüyüşü ve mitingine katıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Manisa'nın Soma İlçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden 301 Madenci için düzenlenen anma yürüyüşü ve mitingine katıldı.
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