Muharrem İnce, 301 madenci için düzenlenen anma yürüyüşü ve mitingine katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Manisa'nın Soma İlçesinde yaşanan kazada hayatını kaybeden 301 Madenci için düzenlenen anma yürüyüşü ve mitingine katıldı.
Muharrem İnce, 301 madenci için düzenlenen anma yürüyüşü ve mitingine katıldı

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