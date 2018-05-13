Muharrem İnce 301 madencinin mezarlarını ziyaret etti

Muharrem Ince, Soma'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 301 madencinin mezarlarını ziyaret ederek çiçek bıraktı, madenciler için okunan Kuranı Kerimi dinledi, Fatiha okudu, saygı duruşunda bulundu.
Muharrem İnce 301 madencinin mezarlarını ziyaret etti

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