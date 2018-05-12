Muharrem İnce'ye Dinar'da coşkulu karşılama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Antalya'dan karayolu ile Denizli'ye giderken yol üzerinde bulunan Afyon'un Dinar İlçesi'nde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.
Muharrem İnce'ye Dinar'da coşkulu karşılama

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