Muharrem İnce'ye Dinar'da coşkulu karşılama

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Antalya'dan karayolu ile Denizli'ye giderken yol üzerinde bulunan Afyon'un Dinar İlçesi'nde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.