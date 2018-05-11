Muharrem İnce'ye Antalya'da coşkulu karşılama
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu bu akşam 21:00'de Halk Tv'den canlı yayınlanacak olan Halk Arenası programına katılmak üzere Trabzon'dan Antalya'ya geldi.
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