Muharrem İnce'ye Antalya'da coşkulu karşılama

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu bu akşam 21:00'de Halk Tv'den canlı yayınlanacak olan Halk Arenası programına katılmak üzere Trabzon'dan Antalya'ya geldi.