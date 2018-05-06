Üç kuşak birlikte 'Üç Fidan'ı andı

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, Devrim şehitleri Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idamlarının 46'ncı yıl dönümünde, Karşıyaka'daki mezarlarının başında anıldı...
Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka Mezarlığı'nda, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için anma töreni yapıldı.
Üç kuşak birlikte 'Üç Fidan'ı andı
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