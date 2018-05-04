1. Meclis önünde Muharrem İnce coşkusu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Ulus Meydanı'nda 1 Meclis önünden seçim kampanyasını başlattı.
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