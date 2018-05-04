1. Meclis önünde Muharrem İnce coşkusu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Ankara Ulus Meydanı'nda 1 Meclis önünden seçim kampanyasını başlattı.
1. Meclis önünde Muharrem İnce coşkusu
İlgili Haber: İnce: 51 günlük seferberlik ilan ediyorum!

Çok Görüntülenenler

Siyaset