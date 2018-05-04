Muharrem İnce’nin adaylığı açıklandı, sosyal medya yıkıldı
CHP'nin merakla beklenen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olduğu açıklandı. Açıklamanın ardından twitter'da 'Muharremİnce, İNCEdenDemokrasiGelecek' etiketleri tt listesinde Türkiye'de zirvede yer alırken, dünyada listeye 4. ve 5. sırada yerini aldı.
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