CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hayatı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. İnce CHP grubunda 110 milletvekilinin oyunu aldı. İşte güçlü hitabet yeteneği ve sert diliyle tanınan Muharrem İnce'nin hayatından kesitler...

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’te Yalova’da doğdu. Ailesi Elmalık köyünde çiftçilikle geçinen İnce, Yalova Endüstri Meslek Lisesi'nin torna-tesviye bölümünden mezun oldu. Hedefi diğer iki erkek kardeşiyle birlikte tornacı dükkanı açmaktı.

