CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin hayatı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. İnce CHP grubunda 110 milletvekilinin oyunu aldı. İşte güçlü hitabet yeteneği ve sert diliyle tanınan Muharrem İnce'nin hayatından kesitler...
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