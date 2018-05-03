CHP Grup Toplantısı - 3 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
CHP Grup Toplantısı - 3 Mayıs 2018

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