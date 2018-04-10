Polislere Kılıçdaroğlu sürprizi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle TBMM'ye gelişinde yol boyunca rastlaştığı polislere karanfil vererek bayramlarını kutladı, başarı ve kolaylıklar diledi.
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