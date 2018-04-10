Polislere Kılıçdaroğlu sürprizi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Nisan Polis Bayramı nedeniyle TBMM'ye gelişinde yol boyunca rastlaştığı polislere karanfil vererek bayramlarını kutladı, başarı ve kolaylıklar diledi.
Polislere Kılıçdaroğlu sürprizi

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