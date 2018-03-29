'CHP'de Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olsun? anketinde sürpriz sonuç

Dünya'nın en büyük raiting ve oylama platformları arasında yer alan Top List Of The World'de "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Kim Olsun?" anketi düzenlendi. İşte ankette yer alen isimler ve aldıkları oy oranları.