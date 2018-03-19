Kılıçdaroğlu ve ‘Temiz seçim platformu’ üyeleri bir araya geldi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Platformu Üyelerini kabul ederek görüştü.
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