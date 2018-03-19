Kılıçdaroğlu ve ‘Temiz seçim platformu’ üyeleri bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Temiz Platformu Üyelerini kabul ederek görüştü.
Yaşar Okuyan, Hasan Korkmazcan, Enis Öksüz, Barlas Doğu, Ramazan Mirzaoğlu, İlke Çakar'dan oluşan Platform temsilcileriyle görüşmede Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da hazır bulundu.
Kılıçdaroğlu ve ‘Temiz seçim platformu’ üyeleri bir araya geldi

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