İşte CHP İstanbul’da istifa eden ilçe başkanları

GERÇEK GÜNDEM - 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'un ilçelerinde aday olmak isteyen CHP ilçe başkanları görevlerinden istifa etmeye başladı.

CHP’nin il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgeye göre, belediye başkan aday adayı, belediye meclis üyesi aday adayı olabilmek için partide görevi bulunanların bu görevlerinden istifa etmesi gerekiyor.



Gerçek Gündem'in derlediği habere belediye başkan aday adayı olabilmek için görevinden istifa eden ilçe başkanları şöyle: