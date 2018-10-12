İşte CHP İstanbul’da istifa eden ilçe başkanları
GERÇEK GÜNDEM - 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'un ilçelerinde aday olmak isteyen CHP ilçe başkanları görevlerinden istifa etmeye başladı.
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