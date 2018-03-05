CHP'liler Hüsnü Bozkurt'u acı gününde yalnız bırakmadı

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un 89 yaşında vefat eden annesi Fahire Bozkurt, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna Zincirlikuyu mezarlığında uğurlandı. Cenazeye CHP'li vekillerin yanı sıra çok sayıda CHP'li katıldı
CHP'liler Hüsnü Bozkurt'u acı gününde yalnız bırakmadı

Çok Görüntülenenler

Siyaset