CHP Seçim Güvenliği Heyeti'nden DP'ye ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan başkanlığındaki heyet, Demokrat Parti genel Merkezinde Genel Başkan Gültekin Uysal tarafından karşılandı. Parti Sözcüsü Tezcan, Heyetler arası görüşmenin ardından gazeteciler açıklama yaptı.