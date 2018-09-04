Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın ailesine taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomist ve Gazeteci - Yazar Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras’ın vefatı nedeniyle merhum Uras’ın eşi Nuran Uras’a taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan Güngör Uras'ın ailesine taziye ziyareti

Çok Görüntülenenler

Siyaset