CHP heyeti İYİ Parti Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, TBMM CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık ve Muharrem Erkek'ten oluşan CHP Heyeti İyi Parti Genel Merkezini ziyaret ederek Genel Başkan Meral Akşener ile görüştü.