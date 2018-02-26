Süper minisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

Aktör Stephen Baldwin'in model kızı Hailey Baldwin, önceki gün Milano Moda Haftası'nda podyumdaydı.
Hailey Baldwin'in mücevherlerden oluşan minimal ama bir o kadar da seksi elbisesi dikkati çekti.
Süper minisi ile tüm dikkatleri üzerine çekti

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