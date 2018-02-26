Ünlü oyuncu sevgilisiyle dudak dudağa

Oyuncu Sezin Akbaşoğulları, önceki akşam yeni sevgilisiyle görüntülendi.
Nişantaşı'nda bir kafede koyu bir sohbetin içinde olan sevgililer, bir ara aşka geldi.
Ünlü oyuncu sevgilisiyle dudak dudağa

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