Bu fotoğraflar 'Estetik yaptırmadım' diyen Gündeş'i yalanlıyor

Yeni albümü için hazırlık yapan ve her fırsatta estetik yaptırmadığını dile getiren Ebru Gündeş'in eski fotoğrafları durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.