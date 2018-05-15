Bu fotoğraflar 'Estetik yaptırmadım' diyen Gündeş'i yalanlıyor
Yeni albümü için hazırlık yapan ve her fırsatta estetik yaptırmadığını dile getiren Ebru Gündeş'in eski fotoğrafları durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.
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