Bu fotoğraflar 'Estetik yaptırmadım' diyen Gündeş'i yalanlıyor

Yeni albümü için hazırlık yapan ve her fırsatta estetik yaptırmadığını dile getiren Ebru Gündeş'in eski fotoğrafları durumun hiç de öyle olmadığını gözler önüne seriyor.
Her seferinde ısrarla "Yüzümde estetik yok" diyen Ebru Gündeş'in eski fotoğrafları geçirdiği değişimi gözler önüne seriyor.
Bu fotoğraflar 'Estetik yaptırmadım' diyen Gündeş'i yalanlıyor

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