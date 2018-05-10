Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'

Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.
Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'

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