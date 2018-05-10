Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'
Geçtiğimiz günlerde Murat Boz ile 2.5 yıllık ilişkisini noktalayan Aslı Enver’e sevenlerinden destek gelemeye devam ediyor.
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Sürpriz kutlama 'Mutlu ol Aslı'
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