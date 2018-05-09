Evlendiğimizde daha çocuktuk, ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...
Oyuncu-Sunucu Hakan Ural merak edilenlerini anlattı. Sibel Can ile yaptığı evlilikten de bahseden Ural,'“Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17' açıklamasını yaptı.
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Evlendiğimizde daha çocuktuk, ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...
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