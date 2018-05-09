Evlendiğimizde daha çocuktuk, ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...

Oyuncu-Sunucu Hakan Ural merak edilenlerini anlattı. Sibel Can ile yaptığı evlilikten de bahseden Ural,'“Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17' açıklamasını yaptı.