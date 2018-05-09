Evlendiğimizde daha çocuktuk, ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...

Oyuncu-Sunucu Hakan Ural merak edilenlerini anlattı. Sibel Can ile yaptığı evlilikten de bahseden Ural,'“Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17' açıklamasını yaptı.
Oyuncu-Sunucu Hakan Ural merak edilenlerini anlattı. Sibel Can ile yaptığı evlilikten de bahseden Ural,'“Biz evlendiğimiz zaman daha çocuktuk. Ben 19 yaşındaydım, Sibel 17' açıklamasını yaptı.
Evlendiğimizde daha çocuktuk, ben 19 yaşındaydım, Sibel 17...

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