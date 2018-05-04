İşte Dünya Kupası'nın yüzü! Bütün dünya onu izleyecek

Rusya’nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası’nda Rusya’yı temsil edecek güzellerde birer birer belli olmaya başlıyor. Onlardan biride güzel ve seksi model Valentina Grishko.