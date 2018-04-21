İlk kez konuştu... Murat Boz'dan ayrılık açıklaması!

2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti...
Ayrılık habeleriyle gündemde olan Murat Boz, dün akşam İstMarina AVM'de konser verdi.
İlk kez konuştu... Murat Boz'dan ayrılık açıklaması!

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