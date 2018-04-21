İlk kez konuştu... Murat Boz'dan ayrılık açıklaması!
2,5 yıllık ilişki sürpriz bir kararla bitmişti...
Çok Görüntülenenler
-
İlk kez konuştu... Murat Boz'dan ayrılık açıklaması!
-
Ünlü oyuncu sevgilisiyle görüntülendi
-
Dakota Johnson: O sahnelerden sonra terapi gördüm
-
Ünlü sunucu yatak odası sırlarını açıkladı
-
Akalın: Taksit öde öde bittim artık!
-
Mariah Carey hastalığını açıkladı
-
Ünlü çiftin aşk tatili sürüyor
-
Ünlü çift, dizi çektikleri yalının son hali hakkında konuştu
-
Ünlü oyuncunun çiftlik hayatı!
-
Eski kainat güzelinden çok konuşulacak Trump iddiası