Adriana Lima'yı tahtından edecek Rus güzel!

Dasha Kina isimli Rus model, Victoria's Secret modeli Adriana Lima'yı tahtından edebilir
Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı.
Adriana Lima'yı tahtından edecek Rus güzel!

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