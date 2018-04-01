Mehmetçiğe destek için futbolcu ve ünlüler sınıra gitti
Beşiktaşlı futbolcular ile ünlüler, Zeytin Dalı Harekatı sürerken askere moral vermek için bugün Hatay’a gitti.
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Mehmetçiğe destek için futbolcu ve ünlüler sınıra gitti
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