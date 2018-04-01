Mehmetçiğe destek için futbolcu ve ünlüler sınıra gitti

Beşiktaşlı futbolcular ile ünlüler, Zeytin Dalı Harekatı sürerken askere moral vermek için bugün Hatay’a gitti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile futbolcular Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Gökhan Gönül, Hatay’da İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin’i makamında ziyaret etti.