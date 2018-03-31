Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e açık mesaj

Evlenmek için çok küçüğüm" diyen Serenay Sarıkaya, kararını değiştirdi.
Kerem Bürsin’le uzun süredir beraber olan güzel oyuncu Sarıkaya, evliliğe hazır olduğunu söyledi
Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'e açık mesaj

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