Nur Yerlitaş eridi! Eski halinden eser yok

Ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın eski halinden eser yok...
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Nur Yerlitaş, Merve Boluğur'un kendi adını taşıyan kozmetik markasının tanıtımına katıldı.
Nur Yerlitaş eridi! Eski halinden eser yok

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