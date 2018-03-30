Resul Dindar'ın acı günü; ayakta zor durdu
Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren annesi Meliha Dindar (53), Artvin'in Hopa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
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