Resul Dindar'ın acı günü; ayakta zor durdu

Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Resul Dindar'ın motosiklet kazasında ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren annesi Meliha Dindar (53), Artvin'in Hopa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Hopa'daki Cumhuriyet Camii'nde Meliha Dindar için ikindi vakti kılınan cenaze namazında; çocukları Resul, Barış ve Ebru ile kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi tamamlanan eşi Osman Dindar taziyeleri kabul etti.